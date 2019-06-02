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السجن سنة مع الإيقاف للمتهم بقذف "مدير تعليم العاشر" فى برنامج تليفزيونى

الأحد، 02 يونيو 2019 06:01 م
السجن سنة مع الإيقاف للمتهم بقذف "مدير تعليم العاشر" فى برنامج تليفزيونى محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، لقيامه بقذف مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية أثناء استضافته ببرنامج تليفزيوني.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية 7503 لسنة 2015، جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ليوم 21 مايو 2015، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من "محمد علي متولي" مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية، أثناء تحرير البلاغ، يتهم فيه المدعو "مجدي ع س ال" مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالتعدى عليه بالسب والقذف وتوجيه عبارات خادشة للشرف، وذلك حال استضافته ببرنامج تليفزيونى.

وتوصلت تحريات النقيب أحمد علاء، رئيس مباحث قسم شرطة اول العاشر من رمضان، وقتها، إلى صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

اخبار مصر

جنايات الزقازيق

الادارة التعليمية بالعاشر من رمضان

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