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السجن المشدد لـ3 شباب يتاجرون فى الهيروين بالشرقية

الأحد، 02 يونيو 2019 05:51 م
السجن المشدد لـ3 شباب يتاجرون فى الهيروين بالشرقية مخدر الهيروين - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهم بالإتجار فى جوهر "الهيروين" المخدر، وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد المهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل.

 

تعود أحداث القضية 1578 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ليوم 4 فبراير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط كلا من: "إسلام م إ ج" 34 سنة، سائق، و"عارف ح م ح" 27 سنة، نقاش، مقيمان بدائرة قسم ثان العاشر، و"عبدالرحمن م م س" 38 سنة، مقاول، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بحوزتهم كمية من جوهر "الهيروين" المخدر، وزنت 39.15 جرام، وسلاح نارى مششخن، عبارة عن بندقية آلية، وذخيرة حية.

 

وتوصلت التحريات إلى حيازة المتهمين للمضبوطات بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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