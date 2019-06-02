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الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن كرتون بقليوب

الأحد، 02 يونيو 2019 02:28 ص
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن كرتون بقليوب مطافىء - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بمخزن كرتون على مساحة  400 متر ببلدة ميت نما، التابعة لدائرة قسم  قليوب، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون ملك "سيد .م.ا"ببلدة ميت نما التابعة لمدينة قليوب.

على الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق شب بالمخزن المقام على مساحة 400 متر وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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