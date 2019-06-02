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الحكومة تنفى تنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:49 م
الحكومة تنفى تنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية وزارة البترول
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر"، مُوضحةً أن حصة مصر في حقل "ظهر" لم تتغير، حيث ساهم الحقل في زيادة انتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضحت الوزارة أن شركة إيني الإيطالية باعت جزءاً من حصتها بعد مواقفة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة "بى بى" البريطانية، و30% لشركة "روزنفت" الروسية، و10% لشركة "مبادلة" الإماراتية.

 

 

 
 
 

 


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تقرير الشائعات

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