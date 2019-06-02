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الجيش السورى يقصف مواقع المعارضة بريف إدلب

الأحد، 02 يونيو 2019 09:21 ص
الجيش السورى يقصف مواقع المعارضة بريف إدلب الجيش السورى ـ صرة أرشيفية
لندن (أ ش أ)

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، قصف الجيش السورى بالمدفعية مواقع المعارضة بمنطقة جسر الشغور فى ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص .

وأشار المرصد - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن الطيران السورى والروسى نفذا أكثر من 60 غارة خلال الساعات الماضية على مواقع المعارضة الممتدة بين محافظة اللاذيقية، إدلب، حماة، وحلب، مضيفا أن الغارات تركزت على جبل الأكراد فى ريف اللاذيقية .

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الجيش السورى عملياته العسكرية ضد الجماعات الإرهابية بريف "حماة" الشمالى ومنطقة خفض التصعيد .

 


الجيش السورى

ادلب

سوريا

الحرب فى سوريا

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