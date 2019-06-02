الجامعة العربية: الوحدات الاستيطانية الجديدة تأتى استكمالا لمحاصرة القدس

(أ ش أ)

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي -في تصريح اليوم الأحد- إن مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة تأتي استكمالًا للحلقة الاستيطانية التي تحاصر مدينة القدس الشرقية المحتلة وتهجير العائلات الفلسطينية فيها.

وشدد السفير أبو علي على عدم شرعية هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية العنصرية التي تعد انتهاكًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية وموقف الإدارة الأمريكية المنحاز للاحتلال، الأمر الذي يشجعه على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني بالقتل المتعمد بدم بارد، واستباحة المقدسات، ومضاعفة الاستيطان، والتهويد، ومواصلة الاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد على عدم شرعية الاستيطان من أساسه، معتبرا أن محاولات فرض الأمر الواقع استيطاناً وتهويداً لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والإصرار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يُعبر عنه بقوة الموقف العربي والإسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي أكدت عليه أمس قمم مكة الثلاث، وبعثت الرسائل الواضحة دعماً واستناداً للنضال الفلسطيني، وتمسكاً بالحقوق الفلسطينية الثابتة التي تقرها الشرعية الدولية خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستهدافات الخطيرة للقضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء.