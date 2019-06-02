البرلمان الاسكتلندى يصوت لصالح حظر ضرب الأطفال

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صوت البرلمان الاسكتلندى بأغلبية ملحوظة لصالح حظر العقاب البدنى للأطفال ،وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تمت صياغة مشروع القانون ، الذى قدمه الحزب الأخضر الاسكتلندى وبدعم من حكومة الحزب الوطنى الاسكتلندى ، لتوفير الحماية المتساوية للأطفال من العنف عن طريق إزالة الدفاع عن "الاعتداء المبرر" فى القانون الاسكتلندى.

وقال جون فينى من حزب الخضر إن إقرار مشروع القانون للمرحلة الحاسمة الأولى بأغلبية 80 صوتًا مقابل 29 صوتًا، يبعث برسالة واضحة مفادها أن العقوبة البدنية للأطفال غير مقبولة.