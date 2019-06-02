سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الاسكتلندى يصوت لصالح حظر ضرب الأطفال

الأحد، 02 يونيو 2019 07:02 ص
البرلمان الاسكتلندى يصوت لصالح حظر ضرب الأطفال البرلمان الاسكتلندى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوت البرلمان الاسكتلندى بأغلبية ملحوظة لصالح حظر العقاب البدنى للأطفال ،وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تمت صياغة مشروع القانون ، الذى قدمه الحزب الأخضر الاسكتلندى وبدعم من حكومة الحزب الوطنى الاسكتلندى ، لتوفير الحماية المتساوية للأطفال من العنف عن طريق إزالة الدفاع عن "الاعتداء المبرر" فى القانون الاسكتلندى.

 

وقال جون فينى من حزب الخضر إن إقرار مشروع القانون للمرحلة الحاسمة الأولى بأغلبية 80 صوتًا مقابل 29 صوتًا، يبعث برسالة واضحة مفادها أن العقوبة البدنية للأطفال غير مقبولة.

 


البرلمان الاسكتلندى

ضرب الأطفال

العقوبة البدنية للأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسة وزراء اسكتلندا: رحيل ماى لن يحل فوضى البريكست

الجمعة، 24 مايو 2019 05:24 م

رئيسة وزراء اسكتلندا تلمح بمواصلة الضغط من أجل استفتاء ثان على الاستقلال

الإثنين، 20 مايو 2019 06:20 م

"سرقة ورشاوى".. فضائح تلاحق النظام القطرى.. البحرين تتهم الدوحة بسرقة بترولها ومطالبات بتحرك دولى ضد "تميم".. رشاوى قطرية فى أسكتلندا تكشف فساد "تنظيم الحمدين".. ومحلل سياسى سعودى: قطر مرتبكة خارجيا

الخميس، 02 مايو 2019 06:00 ص

رئيسة وزراء اسكتلندا: تعطل النظام البرلمانى البريطانى يعنى ضرورة اختيار مستقبلنا

الأحد، 28 أبريل 2019 07:00 م

رئيسة وزراء اسكتلندا: بوريس جونسون "مشعوذ"

السبت، 30 مارس 2019 03:00 ص

تقرير دولى: القطط البرية على وشك الانقراض فى اسكتلندا

الخميس، 28 فبراير 2019 09:32 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تعرف على أقدم حيوان يعيش على كوكب الأرض

صور.. تعرف على أقدم حيوان يعيش على كوكب الأرض

"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

فيديو.. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين فى غارات إسرائيلية على دمشق

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

احتفالا بذكرى انتصارهم الـ75 فى الحرب العالمية الثانية.. صور استقبال قوات الحلفاء

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

18 جريحا في تفجيرين بسيارتين مفخختين فى مدينة درنة الليبية

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

صور.. كاهن قرية بسوهاج وشباب الكنيسة يوزوعون العصائر والتمر على الصائمين

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة