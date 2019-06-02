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البرلمان الإيرانى: يمكن التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا حال رفع العقوبات

الأحد، 02 يونيو 2019 09:11 م
البرلمان الإيرانى: يمكن التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا حال رفع العقوبات البرلمان الايرانى
كتب: أحمد علوى

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قال رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان الإيرانى، حشمة الله فلاحت بيشة، إن التوصل إلى اتفاق نهائى بين طهران وواشنطن ممكن فى حال رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم، علق البرلمانى حشمة الله فلاحت بيشة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، حول استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران بدون شروط مسبقة، قائلا: "يمكن التوصل إلى اتفاق حقيقى بين إيران وأمريكا، لأن الطرفين جربا الحد الأقصى من التهديد بالقوة وبلغا نهاية التحدي"، لكن على الولايات المتحدة أن تكون جاهزة لرفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

وبحسب بيشة، فقد أصبح التفاوض مع إيران "علامة تجارية بيد ترامب وميزة سياسة له"، لكن الرئيس الأمريكى أخطأ فى حساباته تجاه إيران، حيث اعتقد أنه يمكنه جرها إلى طاولة المفاوضات عبر ممارسة الضغوط. وأوضح أن إيران والدول التى تتعاون معها تلاءمت مع الظروف الاقتصادية الجديدة وحولتها "من تهديد إلى فرصة".

وأعرب البرلمانى الإيرانى عن اعتقاده بأن التفاوض مع الولايات المتحدة لن يكون ممكنا "إلا إذا عادت الظروف إلى طبيعتها"، وهذا يعنى تخلى واشنطن عن سياسة العقوبات.

وتابع: "الرئيس الأمريكى وضع أمام إيران شروطا للتفاوض غير أنه اليوم بات يتراجع من خلال عرضه المفاوضات من دون شروط مسبقة، لكن عليه رفع العقوبات قبل أى مفاوضات".

 


ايران

امريكا

العقوبات الامريكية

اخبار العالم

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