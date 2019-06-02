البابا تواضروس يرسل برقية تهنئة لرئيس البرلمان بعيد الفطر المبارك

أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطابًا لتهنئة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بعيد الفطر المبارك.
وجاء فى نص الخطاب:
السيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
يسرنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهانى بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة فى النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل.
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