البابا تواضروس يرسل برقية تهنئة لرئيس البرلمان بعيد الفطر المبارك

سارة علام

أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطابًا لتهنئة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بعيد الفطر المبارك.

وجاء فى نص الخطاب:

السيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب