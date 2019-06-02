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الإندبندنت: المرشح الـ13 لخلافة تيريزا ماى الوحيد الداعم لاستفتاء ثان

الأحد، 02 يونيو 2019 04:45 م
الإندبندنت: المرشح الـ13 لخلافة تيريزا ماى الوحيد الداعم لاستفتاء ثان سام جياما المرشح الـ13 لخلافة تيريزا ماى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن سام جياما، وزير الجامعات البريطانى السابق، أصبح المرشح الثالث عشر للدخول الذى ينضم إلى ركب المتسابقين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى على منصب زعامة الحزب ورئاسة الوزراء. 
 
ويبنى جياما ترشحه على فكرة إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمنح البريطانيين القول الفصل فى مسألة الخروج،  قائلاً إنه سيكون "المرشح الوحيد فى هذا السباق الذى يدعم" تصويت القول النهائى.
 
وأضافت الصحيفة أن إعلانه غير المتوقع يزيد عدد المرشحين من حزب المحافظين إلى 13 مرشحًا، بمن فيهم بوريس جونسون، الذى يعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا.
 
وأضافت الصحيفة أن جياما، الذى استقال من منصبه كوزير للجامعات احتجاجًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، هو أول مرشح يدعم بشكل علنى الاستفتاء الثانى، مع استعداد منافسين مثل جونسون وساجيد جافيد لدعم الخروج بلا صفقة.
 
وقال إنه يريد "توسيع السباق" لمواجهة المجموعة الضيقة من وجهات النظر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
 
 

الاتحاد الاوروبى

بريكست

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

سام جياما

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