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الأقصر تشارك فى مبادرة دعم ضعاف السمع بأول حضانة لدعم وتأهيل الأطفال بطيبة

الأحد، 02 يونيو 2019 08:00 م
الأقصر تشارك فى مبادرة دعم ضعاف السمع بأول حضانة لدعم وتأهيل الأطفال بطيبة حضانه ضعاف السمع
الأقصر – أحمد مرعى

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شاركت محافظة الأقصر فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم ضعاف السمع، عبر تفعيل دور أول حضانة تم افتتاحها بمدينة طيبة الجديدة تابعة لوزارة التضامن الإجتماعى، كما انطلقت المحافظة فى حملات لفحص الأطفال وعلاجهم بالمجان.
 
وكانت المحافظة افتتحت خلال العام الجارى، حضانة بمدينة طيبة الجديدة، وتضم الحضانة الداعمة للأطفال ضعاف السمع وزارعى القوقعة، من 30 لـ50 طفل من ضعاف السمع وزارعى القوقعة، تم توزيعهم علي 4 فصول تم تجهيزها بالكامل من مرافق وأجهزة ومقاعد فى مركز التكوين المهنى بمدينة الأقصر.
 
ويتم خدمة التلاميذ داخل الحضانة من مختلف مدن المحافظة عبر نقلهم بسيارة خاصة بالحضانة من مواقف مدنهم وحتي مقر الحضانة بمدينة طيبة ثم إعادتهم مرة آخري عقب نهاية اليوم الدراسى، حيث أن محافظة الأقصر بها عدد لابأس به من ضعاف السمع وزارعى القوقعة، وكانوا من قبل يتوجهون للقاهرة للدراسة فى مثل تلك الحضانات المتخصصة فى هذا المجال، ومع إفتتاح تلك الحضانة الجديدة بالمحافظة ستوفر عليهم وعلي أسرهم التنقلات والمتاعب التي يواجهونها للتواجد في القاهرة طوال العام، حيث سيتم إعداد لهم برامج دراسية وترفيهية وتدريبات مخصصة لتنمية مهاراتهم الحياتية لخدمتهم فى الخروج للمجتمع دون أية تضرر من ضعف السمع نهائياً.
 
وأكد وكيل تضامن الأقصر محمود فاروق، أن مديرية التضامن الإجتماعي دائماً ما تقدم كافة اوجه الرعاية والدعم لكافة ذوي الإحتياجات الخاصة بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، حيث أن القيادة السياسية بمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الداعم الأكبر لذوى الإعاقة، بعد قرار الرئيس أن يكون عام 2018 عام ذوي الإحتياجات الخاصة.
 
الأقصر تشارك في مبادرة الرئيس لدعم ضعاف السمع بأول حضانة (1)
 
الأقصر تشارك في مبادرة الرئيس لدعم ضعاف السمع بأول حضانة (3)
 

 


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