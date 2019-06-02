ارتفاع عدد المصابين فى انفجار مصنع ديناميت بروسيا إلى 89 شخص

وكالات

أفاد المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة نيجنى نوفجورود الروسية بارتفاع عدد المصابين جراء الانفجارات التى هزت أمس السبت مصنعا للمتفجرات بمدينة دزيرجينسك فى تلك المقاطعة إلى 89 شخصا.

وجاء فى بيان صدر عن المكتب، اليوم الأحد "تدل المعلومات المدققة على أن 89 شخصا تلقوا مساعدة طبية فى المستشفيات جراء حادث دزيرجينسك، هم 44 شخصا من عمال المصنع و45 آخرين من سكان المناطق المحيطة بالمصنع".

من جهته أعلن رئيس المقاطعة، غليب نيكيتين، أن 16 شخصا لا يزالوا راقدين في المستشفيات حتى الآن، حالة أحدهم حرجة والـ15 الآخرون في حالة متوسطة الشدة.

وأضاف: "كلفت بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل دائم وتقديم كل المساعدة الضرورية لهم. وتنحصر مهمة الأطباء في تقليل عواقب هذا اليوم المرعب بالنسبة لمن وجد نفسه في مركز هذه الكارثة".

ودوت أمس السبت سلسلة من الانفجارات بمصنع "كريستال" للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك وسط روسيا. وقالت وزارة الطوارئ المحلية فيما بعد إن الانفجارات أثارت اندلاع حريق في مكان الحادث على مساحة 100 متر مربع. ولم تؤد الانفجارات إلى وقوع ضحايا بشرية.