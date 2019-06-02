ارتفاع صادرات مصر من البرتقال لـ1.6 مليون طن وجارى الشحن

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بشأن الصادرات الزراعية، ارتفاع صادرات الموالح إلى مايقرب من مليون و600 ألف طن، إلى جميع الأسواق العالمية وجارى الشحن والتصدير طبقا للإجراءات والشروط الحجرية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملوحظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وأكد تقرير الحجر الزراعى، إن هناك إجراءات صارمة أقرها مجلس الوزراء ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة، ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حذرت الشركات المصدر من استخدام أختام بخلاف الاختام المعتمدة من الحجر الزراعى، خاصة بعد تغيير جميع الأختام المستخدمة لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية غير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أن الأختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.