إيران تشترط "تغيير سلوك" واشنطن للموافقة على التفاوض

طهران /أ ش أ/

اشترطت إيران، اليوم الأحد، أن "تغير الولايات المتحدة سلوكها" للموافقة على التفاوض معها، وذلك بعدما أبدى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو استعداد بلاده للتحاور مع طهران "من دون شروط مسبقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوى - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن إيران لا تهتم بالكلمات والتعبير عن أجندة خفية فى أشكال جديدة ، ما يهم هو التغيير فى النهج العام الأمريكى والسلوك الفعلى باتجاه إيران ، معتبرا أن بومبيو "يلعب على الكلمات".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قال، فى وقت سابق من سويسرا، إن واشنطن مستعدة للنقاش مع إيران عندما تتصرف كدولة عادية، مشيراً إلى أن مشاكل إيران بسبب 40 عاماً من نظام الحكم لا العقوبات ، مضيفا أن واشنطن مستعدة للحديث مع إيران دون أى شروط مسبقة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب كان قد أكد فى ختام زيارة لطوكيو الأسبوع الماضي، أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام فى طهران، قائلاً: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام (فى طهران) ، "نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية ، لافتا إلى إمكانية "التوصل إلى اتفاق".