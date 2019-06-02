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إمبراطور اليابان يقوم بأول مهمة رسمية منذ توليه العرش

الأحد، 02 يونيو 2019 06:00 م
إمبراطور اليابان يقوم بأول مهمة رسمية منذ توليه العرش ناروهيتو الإمبراطور الجديد
طوكيو /أ ش أ/

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أجرى الإمبراطور والإمبراطورة اليابانيان، اليوم الأحد، أول مهمة رسمية لهما منذ تنصيب الإمبراطور الجديد ناروهيتو عرش اليابان.
 
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الإمبراطور ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، حضرا مراسم حفل وطنى لغرس الأشجار فى محافظة أيشى اليابانية، فى أول مهمة رسمية يقوما بها خارج العاصمة طوكيو منذ أن تولى الإمبراطور عرش اليابان فى الأول من مايو الماضي.
 
من جانبه، قال الإمبراطور اليابانى فى خطاب خلال مهرجان يوم الشجرة، "إن مهمتنا تتمثل فى زراعة غابة صحية للجيل القادم".
 
ويعد مهرجان يوم الشجرة واحدا من بين المهرجانات التى يعتاد الإمبراطور اليابانى حضورها، إلى جانب المهرجان الوطنى للرياضة.
 
وهذه هى أول مرة يلقى فيها إمبراطور يابانى خطابا خلال هذا المهرجان منذ إيقافه عام 2009، بغرض تخفيف الأعباء عن الإمبراطور اليابانى السابق اكيهيتو، الذى تنازل بدوره عن عرش الإمبراطورية اليابانية فى 30 أبريل الماضي.
 

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