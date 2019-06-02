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الأحد، 02 يونيو 2019 03:18 م
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إسرائيل تعتقل فلسطينية بعد عودتها من تركيا لانضمامها لـ"جبهة النصرة"

الأحد، 02 يونيو 2019 03:07 م
إسرائيل تعتقل فلسطينية بعد عودتها من تركيا لانضمامها لـ"جبهة النصرة" جبهة النصرة - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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كشف جهاز الشاباك الإسرائيلى، أنه اعتقل فتاة فلسطينية من سكان الجليل غادرت إسرائيل قبل عام نحو سوريا وانضمت إلى "جبهة النصرة".

 

وحسب روسيا اليوم، "اعتقل الشاباك بمساعدة الشرطة الإسرائيلية فى أوائل مايو الماضى المدعوة رنوة رسمى محمد شناوى من مواليد 1997 ومن سكان قرية المكر فى شمال إسرائيل بشبهة أنها خرجت من البلاد بشكل غير قانونى والتحقت بصفوف تنظيم جبهة النصرة"​​​. و"تم اعتقالها بعد عودتها إلى إسرائيل من تركيا فى 7 مايو الماضى بعد أن مكثت فى سوريا لمدة عام تقريبا وعملت فى صفوف هذا التنظيم الإرهابى".


جبهة النصرة

اسرائيل

سوريا

تركيا

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