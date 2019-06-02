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أمريكا تتصدر العالم فى سياحة المؤتمرات فى 2018.. تعرف على أبرز الدول المنافسة

الأحد، 02 يونيو 2019 03:00 ص
أمريكا تتصدر العالم فى سياحة المؤتمرات فى 2018.. تعرف على أبرز الدول المنافسة السياحة
كتبت آمال رسلان

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شهدت سياحة المؤتمرات تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة واهتمام من الدول لجذب هذا النمط السياحى، وذلك لأكثر من سبب فى مقدمتها مستوى الإنفاق العالى لضيوف تلك المؤتمرات، فأغلبهم أصحاب وملاك ومديرى كبريات الشركات العالمية، أو رجال أعمال أوكبار المسئولين والسياسيين فى دول العالم.

وتتنافس دول عديدة فى سياحة المؤتمرات بسبب عائدها المرتفع، ووفقا لأرقام منظمة السياحة العالمية فخلال عام 2018 تم تنظيم 12 ألفا و904 مؤتمرات على مستوى العالم.

وعن العشر دول الأولى فى سياحة المؤتمرات:

1. الولايات المتحد الأمريكية 941 مؤتمرا حضرها 424 ألف شخص

2. ألمانيا 682 مؤتمرا حضرها 246 ألف شخص

3. المملكة المتحدة 592 مؤتمرا حضرها 192 ألف شخص

4. أسبانيا 564 مؤتمرا حضرها 328 ألف شخص

5. إيطاليا 515 مؤتمرا حضرها 172 ألف شخص

6. فرنسا 506 مؤتمرات حضرها 211 ألف شخص

7. اليابان 414 مؤتمرا حضرها 133 ألف شخص

8. الصين 376 مؤتمرا حضرها 127 ألف شخص

9. كندا 360 مؤتمرا حضرها 168 ألف شخص

10. هولندا 307 مؤتمرات حضرها 134 ألف شخص


سياحة المؤتمرات

منظمة السياحة العالمية

تنشيط السياحة

سياحة رجال الاعمال

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