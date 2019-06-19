88 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطرق والكبارى والمحاور على النيل

كتب على عبد الرحمن

كشفت بيانات حكومية، أن ما تم تحقيقه فى مجال الطرق والكبارى، بلغ 4500كم من المشروع القومي للطرق بتكلفة 75مليون جنيه و12 محور على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه وتطوير 5000كم من شبكة الطرق الحالية. مشيرا إلى انه جاري تنفيذ 8محاور على النيل وتطوير 2100كم وتنفيذ 20كوبرى علوى.

وأشارت خلال جلسة "قصص نجاح"، فى اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الافريقية : قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية، إلى أنه فى مجال مترو الأنفاق يجرى تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والبدء فى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام / العاصمة الإدارية بطول 56.6 و11محطة والتجهيز لبدء تنفيذ لأول مرة المونوريل سواء الخاص بالعاصمة الإدارية أو الخاص بـ 6 أكتوبر وكذلك بدء التصميمات الخاصة بتحويل قطار ابوقير إلى مترو كهربائى من خلال استشارى عالمى.

كما أكدت أنه يتم حاليا دراسة مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له وتتضمن الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط لإعداد المرحلة الثانية من الدراسات بالإضافة الاهتمام بالتعاون فى مجال النقل البحرى.

ويتم دراسة تطوير شركة الملاحة الوطنية لتشغيل السفن وتدعيمها لزيادة حجم الأسطول، ويجرى الإعداد لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحكومية بين قطاع النقل البحرى بوزارة النقل والجهة المناظرة بالدول الإفريقية وكذلك مذكرات تفاهم مينائية مع عدد من الدول الإفريقية لتشغيل الربط البحرى مع الدول الإفريقية.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم.

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.