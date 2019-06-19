5 وزارات تضع الملامح النهائية لاحتفالية "يوليو شهر الحضارة المصرية" بكندا

بحثت وزارة الهجرة مع وزارات الثقافة، والآثار والخارجية والتضامن ، وضع جدول الفعاليات وبرنامج الاحتفالات الخاص بشهر الحضارة المصرية فى كندا، والمقرر له يوليو المقبل، والذى يمكّن الجالية المصرية من الاحتفاء بوطنهم بشكل رسمى، ويعد امتدادًا لاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة، والتى تخلّد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة.

فعالية شهر الحضارة المصرية بكندا، سوف تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، وجاء كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوى، عضو البرلمان الإقليمى فى أونتاريو، ويتضمن جدول فعاليات وبرنامج الاحتفال الخاص بالشهر مزيجًا من الثقافات والفنون المصرية المتعددة، لإثراء هذا الحدث الفريد من نوعه بكل ما مصر معبر عن تاريخ وإرث هذا البلد العظيم والتعريف بمقدراته الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور والأزمنة، لهدف بذلك شهر الحضارة المصرية لتعزيز العلاقات المصريين بكندا وطنهم الأم والبلاد التي يقيمون بها، وثمنّت دور الجالية المصرية فى كندا، والتى تعد نموذجًا إيجابيًا تعمل على التعريف بإنجازات وتاريخ وطنهم الأم.

وستشارك وزارة الهجرة فى الاحتفال برفع العلم المصرى في اونتاريو ،يوم "21 يوليو"، مشيدة بتعاون جميع الجهات للخروج بالفعالية بالشكل الملائم لحجم الثقافة والحضارة المصرية، مع التواصل والتنسيق بين الجهات المصرية ونظيرتها الكندية يسير بشكل جيد للموقوف على كافة الترتيبات الخاصة بهذا الشهر، الذى سيتضمن ترويجًا للحضارة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام التعريف بالإنجازات التى تحققت في البلاد والمشروعات الضخمة الجارى تنفيذها.

من جهتها، أبدت وزارة الثقافة، استعدادها لتقديم عدد من العروض الفنية والثقافية المعبرة عن تاريخ الحضارة المصرية من خلال مشاركة مميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية والتي ستتواجد خلال تلك الشهر للاحتفاء بالحضارة المصرية، بالإضافة لإمكانية تنظيم قافلة ثقافية تضم فعاليات متنوعة تبرز الطابع المميز للحضارة والإبداع المصري، وتتضمن معرضًا للكتاب وآخر للحرف التراثية والتقليدية وعروضًا فنية متنوعة إلى جانب أمسيات أدبية وشعرية بمشاركة نخبة من أعلام وشباب المفكرين والأدباء، بما يحقق استراتيجية الدولة في ترسيخ الهوية لأبنائها في الخارج ويغرس روح الانتماء للوطن في وجدان الأجيال الجديدة منهم.

واقترحت وزارة الأثار، أن تضمن الفعاليات عددًا من المحاضرات التي تتناول تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني وتلقى الضوء على موروثها الحضارى، وكذلك عقد أمسيات تستعرض الاكتشافات الأثرية الحديثة ومدلولها في التراث الإنسانى، سيتم ذلك بالتنسيق مع عدد من الجامعات والمتاحف كذلك الجهات المنوطة بذلك في مدن أونتاريو حتى تلقى انتشارًا واسعًا يخدم أهداف الاحتفال بهذا الشهر، مشيرًا لإمكانية طرح فكرة إطلاق دعوة فى مختلف الأوساط الكندية لزيارة مصر والتعرف عن قرب على تراثها وحضارتها العريقة.

كما تم التنسيق بين الخارجية وسفير مصر لدى كندا السفير أحمد أبو زيد، للتنسيق حول الفعالية وإخراجها بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها وحضارتها وتاريخها العظيم.