5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من الفصل فى محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ الرقم"30" ويشير لرقم دائرة جنايات القاهرة والتى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

2 ـ الرقم "16"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى، والوارد أسمائهم بأمر الإحالة.

3 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين فى القضية، وهما من الثانى وحتى الحادى عشر بأمر الإحالة.

4 ـ الرقم "5"، ويشير لعدد المتهمين الهروب فى الدعوى، ومن ضمنهم المتهم الرأول بالدعوى.

5 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان آخرها جلسة 12 يونيو 2019 والتى تم تأجيلها لتعذر حضور المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة تأسيس المتهمين لجماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.