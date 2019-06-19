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3 محاور لخطة غرفة المنشآت الفندقية للترويج السياحى لعام 2019

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:14 م
3 محاور لخطة غرفة المنشآت الفندقية للترويج السياحى لعام 2019 سياحة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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أكدت غرفة المنشآت الفندقية أنها تعمل وفق خطة موحدة للمشاركة فى خطط الترويج السياحى خلال العام 2019 سواء فى داخل مصر أو فى الخارج، ويأتى ذلك فى إطار تحرك الغرفة للمساهمة مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية للترويج والتسويق للمقاصد السياحية المختلفة.
 
ويأتى أول محاور خطة الترويج المشاركة فى رسم ملامح تحركات هيئة تنشيط السياحة للترويج السياحى، حيث إن مجلس إدارة الهيئة ممثل فيه رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية، وبالتالى يقدم ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية بشكل مستمر رؤية القطاع الفندقى للترويج للمقاصد السياحية المصرية.
 
كما تعمل غرفة المنشآت الفندقية من خلال فروعها في المحافظات المختلفة، بالمشاركة مع المسئولين بتلك المحافظات، بالتعريف بما يقومون به للترويج والتنشيط السياحي وفتح أسواق جديدة للسياحة الواردة.
 
كذلك تعمل الغرفة على التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة للمشاركة في أجندة المعارض السياحية التي تشارك فيها الهيئة ويكون ذلك تحت مظلة الغرفة، وكشفت الغرفة عن أنها خلال عام 2019 سوف تقوم بدعوة أعضائها للمشاركة في 8 معارض مختلفة تغطى الأسواق السياحية الهامة لمصر.
 
وتعمل الغرفة حاليا على التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة للعمل على تخفيض قيمة الاشتراك في هذه المعارض - أسوة بما تم في السنوات الماضية، كما تقوم الغرفة بالدعوة للمشاركة ببعض المعارض الأخرى وورش العمل والقوافل السياحية التي ترد من هيئة تنشيط السياحة ومن الاتحاد المصري للغرف السياحية.
 

غرفة المنشآت الفندقية

السياحة

تنشيط السياحة

الترويج السياحى

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