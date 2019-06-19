سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

100 مليون صحة: التدخين يقتل واحدا من بين كل اثنين مدخنين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:08 م
100 مليون صحة: التدخين يقتل واحدا من بين كل اثنين مدخنين تدخين - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكدت مبادرة 100 مليون صحة أن شخصا يتوفى من بين كل اثنين مدخنين؛ بسبب التبغ، مؤكدة أن التدخين له آثار سلبية خطرة على الصحة العامة للمدخن والأشخاص المحيطين به.
 
وقالت مبادرة 100 مليون صحة أنه ينبغى الإقلاع عن التدخين نهائيا لما فية من أضرار بالصحة وتسببه فى ارتفاع أعداد الوفيات خاصة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى تسببة فى انتشار بعض الأورام.
 
 
وأشارت مبادرة 100 مليون صحة إلى أن الدولة وضعت استراتيجية ضخمة لمكافحة التدخين وخصصت عيادات فى عدد من المحافظات للتوعية والتعرف على آليات الإقلاع عنه والعلاج منه إذا كان الشخص مدمنا على التدخين.
 

 


التدخين

100 مليون صحة

الصحة العامة

وفاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة