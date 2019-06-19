100 مليون صحة: التدخين يقتل واحدا من بين كل اثنين مدخنين

أكدت مبادرة 100 مليون صحة أن شخصا يتوفى من بين كل اثنين مدخنين؛ بسبب التبغ، مؤكدة أن التدخين له آثار سلبية خطرة على الصحة العامة للمدخن والأشخاص المحيطين به.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة أنه ينبغى الإقلاع عن التدخين نهائيا لما فية من أضرار بالصحة وتسببه فى ارتفاع أعداد الوفيات خاصة خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى تسببة فى انتشار بعض الأورام.

وأشارت مبادرة 100 مليون صحة إلى أن الدولة وضعت استراتيجية ضخمة لمكافحة التدخين وخصصت عيادات فى عدد من المحافظات للتوعية والتعرف على آليات الإقلاع عنه والعلاج منه إذا كان الشخص مدمنا على التدخين.