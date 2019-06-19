10 معلومات عن مارك إسبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اختيار مارك إسبر، وزير الجيش، ليتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى بعد انسحاب باتريك شاناهان من ترشحيه لتولى المنصب.. اليوم السابع يستعرض فى السطور التالية أبرز 10 معلومات عن مارك إسبر.

- تخرج مارك إسبر من كلية ويست بوسنت العسكرية عام 1986 ، وكان من بين زملائه وزير الخارجية الأمريكى الحالى مايك بومبيو.

- حصل على الماجستير فى الإدارة العامة من كلية جون كينيدى للحكم فى جامعة هارفارد، قم على الدكتوراة فى السياسة العامة من جامعة جورج واشنطن.

- شارك إسبر فى حرب الخليج عامى 1990و1991 كجندى مشاة بالجيش الأمريكى

- خدم فى الجيش وجيش الاحتياط والحرس الوطنى على مدار أكثر من عقدين.

- عمل خبيرا فى مؤسسة التراث المحافظة وتولى عدد من المناصب الاستشارية فى اللجان الخاصة بالدفاع والسياسة الخارجية فى الكونجرس.

- عمل فى شركة رايثون للصناعات الدفاعية كمتعاقد عسكرى بارز، ثم نائب الرئيس للعلاقات الحكومية فى عام 2010

- عمل بين عامى 2008 و2010 كنائب الرئيس التنفيذى لمركز الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية وايضا نائب شئون أوروبا ويوراسيا.

- بين عامى 2006 و2007، عمل نائب تنفيذيا لرئيس شئون الدفاع والشئون الدولية فى رابطة الصناعات الفضائية.

- عينه الرئيس دونالد ترامب وزير ا للجيش وتم تأكيد تعيينه فى نوفمبر 2017

- تزوج إسبر من لي إسبر منذ حوالى 30 عاما ولديهم ثلاثة أبناء.