يوسف الشاهد لأبناء تونس بالخارج: نهيئ الظروف لعودتكم سريعا
الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:13 م
يوسف الشاهد
كتبت – هناء أبو العز
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قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" ، إن أبناء تونس بالخارج عائدون بكثافة لبلدهم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ان ثقتهم ببلادهم كبيرة و ثقة البلاد بهم أكبر.
وأضاف الشاهد فى تغريدته ، نحن في خدمتكم لكي نهيئ كل الظروف لعودة مريحة ، قائلًا: البلاد بلادكم
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