يوسف الشاهد لأبناء تونس بالخارج: نهيئ الظروف لعودتكم سريعا

كتبت – هناء أبو العز

قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" ، إن أبناء تونس بالخارج عائدون بكثافة لبلدهم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ان ثقتهم ببلادهم كبيرة و ثقة البلاد بهم أكبر.

وأضاف الشاهد فى تغريدته ، نحن في خدمتكم لكي نهيئ كل الظروف لعودة مريحة ، قائلًا: البلاد بلادكم