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يوسف الشاهد لأبناء تونس بالخارج: نهيئ الظروف لعودتكم سريعا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:13 م
يوسف الشاهد لأبناء تونس بالخارج: نهيئ الظروف لعودتكم سريعا يوسف الشاهد
كتبت – هناء أبو العز

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قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة  التونسية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" ، إن  أبناء تونس بالخارج عائدون  بكثافة لبلدهم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ان ثقتهم ببلادهم كبيرة و ثقة البلاد بهم أكبر.
 
وأضاف  الشاهد فى تغريدته ، نحن  في خدمتكم لكي نهيئ كل الظروف لعودة مريحة ، قائلًا: البلاد بلادكم
 

يوسف الشاهد

تونس

الحكومة التونسية

عودة التونسيين

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