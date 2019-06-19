ولاية استرالية تبدأ تطبيق الموت الرحيم لأصحاب الأمراض المستعصية

كتب أحمد علوى

بدأت السلطات الاسترالية اليوم الأربعاء، تطبيق قانون الموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مستعصية حيز التنفيذ فى ولاية فيكتوريا الاسترالية على أن تكون الولاية الوحيدة فى البلاد التى تنفذ هذه الممارسة قانونيا.

ويعتبر الموت الرحيم غير قانونى فى معظم الدول وقد حظرته أستراليا إلى حين أدخلت ولاية فيكتوريا قوانين لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة فى العام 2017.

ووفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية، قال رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز الذى أيد مشروع القانون بعد وفاة والده فى العام 2016، إن القوانين تمنح المرضى "خيارا كريما فى نهاية حياتهم".

وأضاف فى كلمة له على القناة التاسعة، "اعتمدنا نهج الرأفة لإعطاء الناس هذا الاختيار والموت بكرامة، إنه تغيير جرىء، لم تقم أى ولاية أخرى بهذا الأمر، لكننا نظن أنها خطوة صحيحة".

وسيكون الموت الرحيم متاحا فقط للمرضى البالغين المصابين بأمراض مستعصية والذين لم يعد أمامهم إلا أقل من ستة أشهر للعيش، أو سنة لمن يعانون حالات مثل مرض العصب الحركى والتصلب المتعدد.

وسيكون هناك العديد من الإجراءات الوقائية بما فى ذلك لجنة مراجعة مستقلة وطبيب شرعى للإشراف على تلك العمليات.

وقال أندروز إنه من المتوقع أن يستعين بهذه القوانين الجديدة 12 شخصا هذا العام وما يصل إلى 150 شخصا كل عام بعد ذلك.