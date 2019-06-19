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وكيل تعليم الجيزة يحصل على درجة الماجستير فى التربية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:41 م
وكيل تعليم الجيزة يحصل على درجة الماجستير فى التربية وكيل تعليم الجيزة يحصل على درجة الماجستير
كتب محمود طه حسين

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حصل محمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على درجة الماجستير في التربية، من قسم المناهج وطرق التدريس في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
 
وجاءت موضوع رسالة الماجيستير حول استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات الكفاءة الاتصالية الشفهية في اللغة العربية لطلاب المرحلة الثانوية بمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.
 
وحضر المناقشة أسرة الدكتور محمود الفولى وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجيزة. 
 
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التربية والتعليم

جامعة القاهرة

وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بالجيزة

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