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وقع فى الحرام مع زوجة أخيه وقتلها بعد اكتشاف تعدد علاقاتها غير الشرعية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:08 م
وقع فى الحرام مع زوجة أخيه وقتلها بعد اكتشاف تعدد علاقاتها غير الشرعية جثة - أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز

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شهدت قرية مزاح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية جريمة قتل، نتجت عن استهانة أخ بالوقوع في الحرام مع زوجة أخيه وابنة عمه، حتى طُلّقَت، وانتقل بها للعيش في منزل زوجة خاله، وفي زلة لسان اعترفت العشيقة بأسماء رجال آخرين أقامت معهم علاقة غير شرعية، فثار العشيق وحلق شعرها وقام بتكتيفها وتعذيبها على مدار أيام متواصلة حتى ماتت، ونقلها برفقة زوجة خاله إلى المستشفى وأخبروا من شاهدهم أنها تعاني من غيبوبة سكر، وسلموها للمستشفى جثة هامدة وادعوا أنها وصلت للمنزل على هذه الحال.
 
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المنصورة بورود بلاغ يفيد بوصول "نور. ا.ا. ع"، 33 عاما، مقيمة بجديلة لمستشفى ميت مزاح جثة هامدة حليقة الشعر، وبها آثار تعذيب واضحة في أنحاء متفرقة من الوجه والجسد، فتحركت مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز للوقوف على تفاصيل وأسباب الجريمة.
 
تبين أن صاحبة الجثة كانت على علاقة غير شرعية بابن عمها وشقيق زوجها "أحمد.ع.ا.ع"، 43 عاما، مقيم بجديلة، واستمرت العلاقة بعد طلاقها من أخيه، فانتقل بها لمنزل زوجة خاله "فادية. ع.ا.م.خ" 55 عاما، من عزبة عقل، ومقيمة بقرية ميت مزاح، وفي إحدى المرات اعترفت المجني عليها بإقامة علاقات متعددة مع عدة رجال، فثار العشيق، وضربها وكتفها، وعذبها وحلق شعرها على مدار أيام حتى توفيت، فقام بحملها مع زوجة خاله، وأخبروا من شاهدهم بأنها تعاني من غيبوبة سكر، وبوصولهم للمستشفى ادعوا أنها وصلت للمنزل على هذه الحال.
 
وبالتحقيق معهم اعترف الجاني وزوجة خاله بالجريمة، وتوصلت المباحث لفيديو قام الجاني بتصويره لها أثناء التعذيب، والمقص والعصا التي استخدمت في ضربها والشعر الذي تم حلقه، وتم تحريزها، وتحرير المحضر بتفاصيل الجريمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

علاقة غير شرعية

ميت مزاح

الدقهلية

مركز المنصورة

حوادث مرعبة

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