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وفد من قيادات الصحة يتوجه لبورسعيد لمتابعة نظم التشغيل بالمستشفيات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:46 م
وفد من قيادات الصحة يتوجه لبورسعيد لمتابعة نظم التشغيل بالمستشفيات وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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يتوجه حاليا عدد من قيادات وزارة الصحة، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستغرق يومين، لمتابعة نظم التشغيل بالمستشفيات التي تم الانتهاء منها، إضافةً إلى تسلّم منشآت طبية أخرى، وفقاً لأعلى معايير الجودة، إضافةً إلى متابعة التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية لعددٍ من المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
وتأتى الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية وغير الطبية.
 
وكان تم تدشين غرفة عمليات وطوارئ في مقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد ببورسعيد تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات، حتى إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.
 
ومن المقرر أن يتفقد الوفد عدداً من وحدات طب الأسرة والتي تعتبر هي نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات، كما سيتابع إبرام عقود الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة، ومن المنتظر أن يعقد عدداً من الاجتماعات بمقر غرفة عمليات هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

 


التأمين الصحى

بورسعيد

غرفة عمليات

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