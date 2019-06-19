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وفد من الصحة يزور منشأت التأمين الصحى ببورسعيد للإطمئنان على سير العمل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:28 م
وفد من الصحة يزور منشأت التأمين الصحى ببورسعيد للإطمئنان على سير العمل سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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واصل وفد وزارة الصحة، الذى يزور محافظة بورسعيد اليوم، الإطمئنان على سير العمل داخل المنشأت الطبية المقرر لها تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بتفقد عدد من مستشفيات التأمين الصحى الشامل الجديد، متابعة خطط التجهيزات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى مراجعة نظم تشغيل المستشفيات.
 
وأكد الوفد، أن العمل جارٍ بجميع المستشفيات ووحدات طب الأسرة، على مدار الساعة، وعلى قدم وساق، لسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الجارية ووفقاً لأعلى معايير الجودة، قائلةً: "جميع الفرق تعمل كخلية نحل فى ملحمة وطنية للوصول إلى أفضل نتائج"، مشددا على أن كافة الأنظمة لابد من إجراء اختبارها، قبل بدء التشغيل الفعلى.
 
وتفقد الوفد مستشفى أطفال النصر التخصصى، حيث تفقدت قسم الأشعة والذي تم توريد وتركيب الأجهزة به والذى يحتوى على أفضل وأحدث أجهزة الأشعة حيث يضم أشعة PET_CT، رنين، ومقطعية، وعادية، وأشعة جاما كاميرا، بالإضافة إلى جهاز لقسطرة القلب، وجهاز معجل خطى، كما تفقدت غرف العمليات، مشيدةً بالتجهيزات الجارية بالمستشفى.
 
كما تفقد الوفد التجهيزات الجارية بمستشفى الزهور، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقاً للخطة الزمنية، وتابعت ما وجهت به في الزيارة السابقة خاصةً توجيهها بتوسعة الباب الرئيسى للمستشفى، لتسهيل دخول سيارات الإسعاف، كما تفقدت قاعة المحاضرات، وقسم الحضانات، وغرفة المعامل والعينات.
 
ووجه الوفد بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالى للمستشفى بما يتضمن أعمال التشجير، والتنسيق، والواجهات والألوان بحيث يتم توحيد الشكل الخارجى لكافة المنشآت الطبية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل الجديد.
 
وزار الوفد مستشفى بورسعيد العام، وأشادت بالمجهود المبذول لسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقاً للخطة الزمنية، وأثنت على مجهودات جميع العاملين الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة وحرصت على التقاط صور تذكارية مع العمال الموجودين بالمستشفى موجهةً الشكر لهم.
 
 
 

الصحة

بورسعيد

التأمين الصحى

المستشفيات

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