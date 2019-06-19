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وزير الدفاع يعود من فرنسا بعد زيارة رسمية حضر خلالها المعرض الدولى للطيران

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:28 ص
وزير الدفاع يعود من فرنسا بعد زيارة رسمية حضر خلالها المعرض الدولى للطيران الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع يلتقى بفلورانس بارلى وزير القوات المسلحة بفرنسا
كتب ــ زكى القاضى

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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته لفرنسا، والتى حضر خلالها فعاليات المعرض الدولى للطيران والفضاء  ( LE BOURGET )، وقام بافتتاحه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بحضور عدد من المسئولين والعسكريين ووزراء الدفاع من مختلف دول العالم .

وقام الفريق أول محمد زكى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة، واستمع إلى شرح من العارضين تضمن الإمكانات الفنية والتقنية لعدد من أنظمه الطيران والفضاء المشاركة فى المعرض .

كما التقى القائد العام بفلورانس بارلي وزير القوات المسلحة لجمهورية فرنسا، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب .

وأعرب الفريق اول محمد زكي عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكري ، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة . 

ومن جانبها، أشادت فلورانس بارلي بدور مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

كما التقى القائد العام بعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة لأنظمه الطيران والفضاء المشاركه فى فعاليات المعرض، لبحث فرص وآفاق التعاون العسكرى بما يدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية.


وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحة

محمد زكى

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