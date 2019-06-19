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وزير الخارجية الكندى الأسبق يقود بعثة مراقبة الإنتخابات الأوكرانية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:13 م
وزير الخارجية الكندى الأسبق يقود بعثة مراقبة الإنتخابات الأوكرانية رئيس وزراء اوكرانيا
أ ش أ

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 أعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ، اليوم الأربعاء ، عن دعم بلادها للانتخابات البرلمانية الأوكرانية من خلال بعثة مراقبة يرأسها وزير الخارجية الأسبق لويد أكسورثي.
 
وقالت فريلاند "إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي جزء أساسي من الديمقراطية. إنها تعزز الشفافية وتعزز المساءلة. يسرني أن أعلن أن لويد أكسورثي ، الذي ترأس الوفد الكندي لمراقبي الانتخابات في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الماضية، سيعود كرئيس لبعثة مراقبة الانتخابات في كندا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في أوكرانيا".
 
وأضافت "في أبريل ، بصفته الممثل الأعلى ، قاد الدكتور أكسورثي مهمة مراقبة الانتخابات في كندا وقدم تقييما شاملا للعملية الانتخابية في أوكرانيا"، لافتة إلى أن عمله في قضايا مثل التدخل الأجنبي والتهديدات السيبرانية ومشاركة المرأة في العملية الانتخابية، أثبتت أنها لا تقدر بثمن بالنسبة لأوكرانيا وكندا.
 
وكشفت عن نشر 65 مراقبا في أوكرانيا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث سيقومون على الاتصال بالسلطات المحلية والمجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات النسائية ومجموعات الأقليات ، في مناطق نشرهم لجمع مجموعة واسعة من وجهات النظر حول جميع خطوات العملية الانتخابية وتقديم تحليل متعمق لها.
 
وشددت الوزيرة على أنه يمكن الاعتماد على بلادها في الدفاع عن شعب أوكرانيا وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

اوكرانيا

كريستيا فريلاند

الخارجية الكندية

كندا

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