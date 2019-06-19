وزير الخارجية القبرصى يكشف إجراءات المفوضية الأوروبية ضد تركيا

لوكسمبورج (أ ش أ)

كشف وزيرالخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليديس اليوم الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحات "لإتخاذ تدابير سياسية واقتصادية بما في ذلك تلك الخاصة بالمساعدات المقدمة إلى تركيا لمرحلة قبل الانضمام"، فى حين أن اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية سوف تدرس تدابير بعينها تتعلق بإطار العمل الخارجى للاتحاد".

من جانبها.. أفادت وكالة الأنباء القبرصية بأن خريستودوليديس أدلى بهذه التصريحات في لوكسمبورج عقب اجتماع مجلس الشئون العامة الذي تبنى توصيات متعلقة بالأعمال غير القانونية التى تقوم بها تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



ووفقا لوزير الخارجية، فإن المجلس يلتزم بمواصلة مراقبة التطورات عن قرب مع استمرار المحادثات بشأن الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها تركيا في المجلس الأوروبى حيث ستكون القضية على جدول الأعمال.



وشدد خريستودوليديس على أنه "عند تقييم خطورة الوضع وفي سياق التعبير عن التضامن العملي لقبرص فإن المجلس دعا المفوضية الأوروبية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية إلى تقديم توصيات ملموسة دون تأخير لاتخاذ تدابير مناسبة ضد أنقرة".



وكان خريستودوليديس قد أطلع نظراءه فى وقت سابق على الأنشطة غير القانونية المستمرة التى تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص خلال مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج فى سياق مناقشة التوسيع، مرسلا بذلك إشارة واضحة إلى أن الوضع يتطلب أن ينتقل الاتحاد الأوروبي من الأقوال إلى الأفعال.



وفى الختام..أكد وزير الخارجية القبرصي أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبى استخدام جميع وسائله بفعالية لمواجهة الاستفزاز التركى".



تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة القبرصية. وباءت جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التى ترعاها الأمم المتحدة بالفشل فى التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة القبرصية. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد استضافها منتجع كران مونتانا فى سويسرا فى يوليو 2017.