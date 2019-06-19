نيران الشعلة تقتل ربة منزل أثناء إعداد الطعام بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

لقت ربة منزل مصرعها أثناء إعدادها الطعام، عندما تسرب غاز من شعلة صغيرة، أسفر عن حروق بأنحاء جسدها، ، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى، مصابة بحروق متفرقة بجسدها، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش المباحث الجنائية، أن المتوفية تدعى " ب.س" 40 سنة ربة منزل، أثناء إعدادها الطعام، بواسطة موقد غاز، "شعلة" صغيرة الحجم، تسرب الغاز، مما أسفر عن اشتعال النيران بها، حيث تم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة.