سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 12:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر النص الكامل لتقرير "خطة البرلمان" بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:41 م
ننشر النص الكامل لتقرير "خطة البرلمان" بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والذى تم رفعه للأمانة العامة لمجلس النواب لرفعه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشته بالجلسة العامة السبت المقبل.

 
وحصل "اليوم السابع" على النص الكامل لتقرير اللجنة والذى تضمن عدد من التوصيات أبرزها إدراج اعتمادات إضافية لعدد من الوزارات والجهات تقترب من 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تأكيد اللجنة على ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، واستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل.
 
 
وأكدت اللجنة على التزام موازنة السنة المالية 2019/2020 بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وهو ما حدث فى موازنات السنوات المالية منذ 2017/20187 وحتى 2018/2019، وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام من هذه المبالغ المخصصة وفقا للاستحقاقات.
 
 

مجلس النواب

الموازنة العامة

خطة التنمية

الخطة والموازنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:55 م

عضو بـ"قوى البرلمان" يطالب بتفعيل مراكز تدريب العمال وموافاة اللجنة بخطة التشغيل

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:00 ص

319 مليار جنيه مستحقات الحكومة لدى الغير.. مطالب برلمانية بوضع آلية لتحصيل المبالغ للمساهمة فى سد عجز الموزانة.. وكيل لجنة الخطة: فض التشابك بين الوزارات الخطوة الأولى لحل الأزمة وإنعاش الخزانة العامة

الجمعة، 24 مايو 2019 03:00 ص

ممثلو "الاتصالات" يعتذرون للنواب بعد لوم لجنة الخطة والموازنة للوزارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة