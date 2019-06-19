ننشر النص الكامل لتقرير "خطة البرلمان" بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة

كتب عبد اللطيف صبح

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والذى تم رفعه للأمانة العامة لمجلس النواب لرفعه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشته بالجلسة العامة السبت المقبل.

وحصل "اليوم السابع" على النص الكامل لتقرير اللجنة والذى تضمن عدد من التوصيات أبرزها إدراج اعتمادات إضافية لعدد من الوزارات والجهات تقترب من 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تأكيد اللجنة على ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، واستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل.

وأكدت اللجنة على التزام موازنة السنة المالية 2019/2020 بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وهو ما حدث فى موازنات السنوات المالية منذ 2017/20187 وحتى 2018/2019، وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام من هذه المبالغ المخصصة وفقا للاستحقاقات.