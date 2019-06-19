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موجيرينى: موقفنا ثابت تجاة التوتر فى الخليج والصراع فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:58 ص
موجيرينى: موقفنا ثابت تجاة التوتر فى الخليج والصراع فى الشرق الأوسط موجيرينى
كتب أحمد علوى

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أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، ان الاتحاد الاوروبى موقفه ثابت ولن يتغير تجاه العديد من القضايا أهمها التوتر فى منطقة الخليج والملف الإيرانى والصراع فى الشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارتها لواشنطن ولقائها بكلا من وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاريد كوشنر، حيث "جرت المحادثات فى أجواء إيجابية وبناءة".

 

وفيما يتعلق بالتوترات الأخيرة فى منطقة الخليج، بما فى ذلك الهجوم على ناقلتى نفط فى منطقة بحر عمان، عبرت موجيرينى أمام الأمريكيين عن موقف أوروبى "موحد" وهو يتلص فى الهدوء، مع التركيز على ضرورة فتح قنوات للحوار لتجنب مزيد من التصعيد، حسبما ذكرت وكالة أكى الايطالية.

 

وفى سياق متصل، شددت موجيرينى التأكيد على أن الاتحاد الأوروبى متمسك بالاتفاق الدولى الموقع مع إيران عام 2015، حول أنشطتها النووية، بوصفه عنصراً أساسياً من عناصر حفظ الأمن والاستقرار فى منطقة حيوية من العالم.

 

ويرى الأوروبيون أن الاتفاق النووى مع ايران يعد إضافة هامة للعمل الدولى الرامى لمنع انتشار السلاح النووى. ومن هنا أهمية منع انهياره.

كما ناقشت موجيرينى مع مستشار الرئيس الأمريكى قضية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، فالاتحاد الأوروبى مستعد للعمل مع الإدارة الأمريكية انطلاقاً من موقفه القائل بضرورة التوصل إلى حل سياسى تفاوضى يفضى إلى قيام دولتين" حسب البيان.

 

 


الاتحاد الاوروبى

موجيرينى

ايران

الشرق الأوسط

اخبار العالم

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