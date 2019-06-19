موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو





نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة الذى لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعليه السد العالى، ستفتح باب تلقى رغبات الطلبات من أهالى النوبة يوم 25 يونيو الجارى لمدة 21 يوما على أن تقدم هذه الطلبات بمحافظة أسوان ، ويعقبها الإعلان عن أسماء مستحقى التعويضات خلال 10 أيام من إنتهاء تلقى الطلبات.. وفيما يلى موجز أخبا رالساعة السادسة لأهم الأخبار..





قال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة الذى لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعليه السد العالى ، ستفتح باب تلقى رغبات الطلبات من أهالى النوبة يوم 25 يونيو الجارى لمدة 21 يوما على أن تقدم هذه الطلبات بمحافظة أسوان ، ويعقبها الإعلان عن أسماء مستحقى التعويضات خلال 10 أيام من إنتهاء تلقى الطلبات .

أكدت وزارة التضامن، على أن الخروج من الفقر لا يتم بالدعم النقدى فقط لأنه هو وسيلة من وسائل الحماية، ولكن الخروج من الفقر يكون بالعمل، ومن هنا كان الإتجاه لإتاحة فرص عمل لأصحاب القدرات المحددة والمتوسطة والعالية، فتم إتاحة 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات وبرامج محاربة البطالة فى آخر 10 سنوات، حيث بلغت نسبة البطالة 8.9% وهى النسبة الأدنى فى تاريخ البطالة، ذلك التحدى الذى يواجه أفريقيا.





تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الكابتن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، وأعرب صلاح خلال اتصاله عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث لفضيلته.

تعلن شركة tazkarti "تذكرتي" والشركات الأمنية التابعة لها، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على جميع الاستادات الستة المخصصة لمباريات البطولة فى جميع الأدوار ، بالقاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية ، ووضع مجموعة من المعايير العالمية لكل تفاصيل البطولة بهدف تحقيق مستوى من الإنجاز يتجاوز ما تحقق فى البطولات الدولية الأخيرة ، ويمنح الشعب المصرى كافة عناصر الأمن والأمان ، وينهى إلى الأبد عصور الشغب والتجاوزات ، كما يعيد أفراد العائلة المصرية من جديد إلى مباريات الساحرة المستديرة .





بعد تحريك أسعار اشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو بالتزامن مع زيادة أسعار تذاكر مستخدمى هذا الخط، يقدم "دوت مصر" فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن أسعار اشتراكات الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالخطوط الثلاثة، سواء كان الاشتراك لاستقلال خط واحد فقط غير الخط الثالث أو استقلال الخط الثالث أو استقلال أكثر من خط ليس بينهم الخط الثالث أو استقلال أكثر من خط بينهم الخط الثالث، وذلك خلال التقرير التالى:

صدت قوات الجيش الوطنى الليبى، هجومًا للمليشيات المسلحة بالقرب من كوبرى الفروسية فى محور طريق المطار.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من صد هجوم آخر للمليشيات المسلحة بالقرب من كوبرى الفروسية فى محور طريق المطار، لافتة إلى تمكنها من مصادرة ثلاثة سيارات وتدمير مدرعة وآلية مسلحة برشاش.





كشفت بيانات حكومية، أن ما تم تحقيقه فى مجال الطرق والكبارى، بلغ 4500كم من المشروع القومي للطرق بتكلفة 75مليون جنيه و12 محور على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه وتطوير 5000كم من شبكة الطرق الحالية. مشيرا إلى انه جاري تنفيذ 8محاور على النيل وتطوير 2100كم وتنفيذ 20كوبرى علوى.

قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية، ان الرئيس الفرنسى الاسبق نيكولا ساركوزى ستتم معاقبته ومحاكمته بتهمة الفساد، والتنصت، واستغلال نفوذه.

وتأتى تلك المرحلة للمرة الاولى فى تاريخ الجمهورية الخامسة ، وذلك بعدما رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر فى قضيته.

وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، سعياً للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.