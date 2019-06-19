منها الصراف الآلى والجيم.. أماكن تنقل الأمراض سريعا

كتب بيتر إبراهيم

العديد من الأشخاص يعانون من كثرة الإصابة بالأمراض لكن لا يبحثون عن مسبباتها، لذلك نستعرض لكم اليوم حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “MYOclinic”، أهم الأماكن التى يمكن من خلالها نقل الأمراض والميكروبات، وهى:

دورات المياه العامة:

أكدت دراسة من جامعة كلولورادو، أنه يوجد 19 نوعا من البكتيريا بما فى ذلك المكورات العنقودية الذهبية التى تقاوم المضادات الحيوية فى الحمامات العامة، ووجدت دراسة فى مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقية أن فرك يديك تحت المجفف التقليدى قد يزيد من عدد البكتيريا على الجلد الخاص بك بنسبة تصل إلى 45 فى المائة، بالمقارنة باستخدام المناشف الورقية لتجفيف اليدين.



الجيم:

وجدت دراسة فى مجلة الطب الرياضى أن المعدات المستخدمة فى رفع الأثقال بها 73% من الفيروسات الهوائية ونصحت الدراسة بالوقاية من هذه الفيروسات، وذلك من خلال ارتداء القفاز الخاص بك لحمل الأوزان الحديدية المختلفة حتى لا تنتقل الفيروسات لك عبر هذه المعدات.



السوبر ماركت:

وتنتقل البكتيريا عن طريق عربات التسوق المستخدمة فى حمل الطلبات بالإضافة إلى الجراثيم التى توجد على العربات بسبب اللحوم النيئة التى قد تسرب على العربة ويوصى ستام بالتفاف اللحوم فى أكياس بلاستيك قبل وضعها فى عربة التسوق واستعمال مطهر اليد بمجرد الخروج من السوبر ماركت.



البنك:

قد يؤدى استعمال الصراف الآلى فى البنك إلى نقل الكثير من البكتيريا، حيث وجدت إحدى الدراسات أن كل مفتاح على أجهزة الصراف الآلى تأوى أكثر من 1200 من الجراثيم بما فى ذلك فيروسات البرد والأنفلونزا والأوراق النقدية تحتوى على الكثير من البكتيريا أيضاً لذلك يوصى الباحثون باستخدام مطهر اليد بمجرد الخروج من البنك وذلك طبقاً لتقرير من جامعة أريزونا.