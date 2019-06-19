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منتخب موريتانيا ثانى منتخبات المجموعة الخامسة يصل العين السخنة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:54 م
منتخب موريتانيا ثانى منتخبات المجموعة الخامسة يصل العين السخنة استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة
السويس – السيد فلاح

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استقبل الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بعثة منتخب موريتانيا أحد منتخبات المجموعة الخامسة التى ستلعب علي استاد السويس الرياضى والتى ستضم تونس ومالي وأنجولا فى مقر إقامته بأحد الفنادق السياحية بالعين السخنة.
 
رافق نائب محافظ السويس فى الاستقبال اللواء باسم العطار مساعد مدير الأمن وسعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسيد كابلو مسئول الكاف بمجموعة السويس. 
 
وشهد الاستقبال تقديم عروض فنية وأغنيات ورقصة التنورة وعروض بمشاركة فريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب المدينة ومشاركة فريق من الكشافة البحرية والجوية ترحيبا بالبعثة واللاعبين. 
 
ويعد منتخب موريتانيا ثاني الفرق وصولاً إلى محافظة السويس للمشاركة فى منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كاس الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر في الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو.
 
وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".
 
وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات "تونس ومالي وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.
 
ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
 
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (1)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (2)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (3)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (4)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (5)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (6)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (7)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة 

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (8)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (9)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة 

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (10)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة 

استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة (11)
استقبال بعثة منتخب موريتانيا فى العين السخنة 

 


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