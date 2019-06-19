مصر تستضيف الفعاليات السنوية لشبكة انيما للاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

استضافت الهيئة العامة للاستثمار الفعاليات السنوية لشبكة انيما للاستثمار (ANIMA Investment Network) والتي تتضمن تنظيم الاجتماعات السنوية للشبكة والتي تشمل اجتماعات الجمعية العمومية ومنتدى استثماري لترويج فرص الاستثمار المصرية وكذلك تنظيم ورشة عمل لمناقشة دور هيئات الاستثمار ومنظمات دعم الأعمال في تعظيم أثر الاستثمار من خلال وضع خطة عمل واستراتيجيات تتوافق مع متطلبات الدول في مجال الترويج للاستثمار.

وقال بيان الهيئة إنه، يتم تنظيم تلك الفعاليات سنويًا في دولة من الدول الأورومتوسطية العشرين الأعضاء بالشبكة وذلك من أجل الترويج للاستثمار وعرض فرص الاستثمار الخاصة بالدولة المضيفة وقد حرصت الهيئة على استضافة تلك الفعاليات لهذا العام العشرين الأعضاء.

وفي هذا الإطار سيتم عرض جهود مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاح الاقتصادي وكذلك تنظيم جولة للمشاركين بمركز خدمة المستثمرين ISC وعرض الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة في مختلف القطاعات بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الدول الأورومتوسيطة، وأيضاً إتاحة الفرصة لإجراء التوافقات الثنائية بين الحضور المصريين والأجانب من خلال قيام الهيئة بتنظيم حفل العشاء في اليوم الاول من برنامج الوفد المشارك.

وفي إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تعمل الهيئة على تدعم أطر التعاون المشترك بين أعضاء الشبكة والدول الأفريقية، وسوف تعرض الهيئة خطة عمل تتضمن دعم قدرات الدول الأفريقية من خلال نقل الخبرات الأورومتوسطية للدول الأفريقية في مجال التنمية الاقتصادية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة تمتلك خبرات قوية في هذا المجال وقد قامت الهيئة بتدريب العديد من هيئات الاستثمار الأفريقية وستتم مواصلة الجهود بما يخدم القارة الإفريقية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس شبكة ANIMA للاستثمار في 2007 بعضوية عدد 20 عضو مؤسس من هيئات الاستثمار من بينها الهيئة العامة للاستثمار، وتشغل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ تأسيس الشبكة منصب عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومن خلال عضوية الهيئة بالشبكة، قامت بتوطيد علاقاتها الثنائية مع العديد من المنظمات الفاعلة في مجال الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ومنطقة المتوسط، بما ساعد الهيئة على المشاركة في العديد من المشاريع التنموية المشتركة والترويج للفرص الاستثمارية في تلك المحافل بالإضافة إلى تكوين شبكة علاقات قوية مع تلك الجهات.

هذا وتم انتخاب الهيئة كعضو مجلس إدارة شبكة أنيما للاستثمار وكذلك شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بدأت في يناير 2019.

وأضافت علا القبرصي – نائب الرئيس التنفيذي ان الهيئة، في ظل شغلها للمنصب، أن الهيئة تسعى دوما إلى تدعيم دورها الإقليمي الريادي بهذه الشبكة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالاستثمار بما يليق باسم ومكانة مصر، وبما يخدم مستهدفات الهيئة نحو جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، ويأتي هذا السعي في إطار توجيهات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووفقاً لخطة وأولويات الحكومة المصرية، وبما يخدم استراتيجية مصر 2030.