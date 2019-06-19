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مصرع طالب وسائق فى انقلاب سيارة بالترعة وإصابة طفل بحروق فى حادثين بسوهاج

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:15 ص
مصرع طالب وسائق فى انقلاب سيارة بالترعة وإصابة طفل بحروق فى حادثين بسوهاج حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج سقوط سيارة ملاكى بترعة نجع حمادى عقب اختلال عجلة القيادة، حيث نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وطالب أخر تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المراغة المركزى.
 
 
كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بانقلاب سيارة داخل الترعة ووجود متوفى ومصاب تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.
 
 
وبالفحص تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة  "ملاكي" قيادة أحمد م ر 14 سنة طالب ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده وسقطت داخل الترعة المجاورة للطريق.
 
 
نتج عن الحادث وفاة  قائد السيارة وعبد العال ا ر 13 سنة طالب ويقيم بذات الناحية مستقل السيارة.
 
 
تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزى وبسؤال والد الأول محمد ر ع 48 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.
 
 
وعلى جانب آخر استقبل مستشفى المنشاة المركزى الطفل السيد ا ا خ البالغ من العمر عامين، ويقيم بناحية نجع العسيرات دائرة المركز مصاباً " بحروق سلقية متفرقة بالجسم بنسبه 45% وسؤال والدته هيام ج م 26 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل سقط عليه إناء به ماء ساخن مما نتج عنه إصابته ونفت الشبهة الجنائية.

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