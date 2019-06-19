مصرع شخص و إصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم 4 سيارات بمحور 26 يوليو

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر حادث تصادم 4 سيارات أعلى محور 26 يوليو واشتعال النيران فى أحدهما، مما أدى الى توقف حركة السيارات اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث لرفع آثار الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو، بحادث تصادم 4 سيارات، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بانتقال الأوناش و الخدمات لإزالة حطام الحادث، وتنظيم حركة السيارات.