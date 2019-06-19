مش شرط يكون كرش.. أسباب مختلفة لانتفاخ البطن

كتبت نهير عبد النبى

يعتقد الكثيرون أن انتفاخ البطن "كرش" نتيجة الإكثار فى تناول الطعام والسمنة المفرطة وتراكم الدهون، ولكن قد يكون انتفاخ البطن دليل على مشكلة صحية أخرى وليس له علاقة بـ الكرش او اتباع عادات خاطية.

وحسب ما ذكره موقع betterhealth فإن أسباب انتفاخ البطن هو:



انتفاخ البطن

1:عسر الهضم، من أبرز الاسباب التى تسبب انتفاخ البطن، حيث انه يسبب الغازات والانتفاخ الشديد.

2:الاكثار من تناول الأطعمة الحارة والدهنية تسبب انتفاخ شديد فى البطن ، وقد يختفى مع الوقت.

3: عدم مضغ الطعام قد يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى منها انتفاخ البطن الشديد.

4:وجود مشاكل وخلل فى البنكرياس يسبب انتفاخ البطن.



البطن

5:تناول بعض الاطعمة يسببب انتفاخ البطن ومنها (الأطعمة الغنية بالالياف، البقوليات، الزبيب والخوخ، منتجات الالبان).

6:التهاب المعدة والقولون يسببان انتفاخ البطن الشديد.

7: ابتلاع الهواء واحد من أبرز اسباب انتفاخ البطن وخصوصا عند تناول العلكة.

وينصح دائما بالذهاب للطبيب عند ملاحظة انتفاخ البطن المستمر لتحديد السبب وعلاجه مع تجنب العادات الخاطئة التى تسبب الانتفاخ الشديد.