مستشار الأمن القومى الأمريكى: واشنطن تواصل دعم الفنزويليين بتوجيهات الرئيس

وكالات الأنباء

قال جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن العديد من دول أمريكا اللاتينية شاركت الأمريكيين، فى تقديم المساعدات الإنسانية للفنزويليين، فى المناطق التى لجأوا إليها.

وكتب بولتون، على "تويتر"، الثلاثاء، "نشكر الرجال والنساء، الذى شاركوا بحماسة فى تقديم المساعدات الإنسانية للفنزويليين"، وتابع "بتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، سنواصل تقديم الخدمات الطبية للفنزويليين، لتخفيف الضغط الذى يتعرضون له، خاصة فى الدول التى تستضيفهم"، مضيفا: "تلك الدولة كانت تتميز بالكرم فى التعامل مع اللاجئين والمهاجرين"، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام فى المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعى نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو، الذى نصب نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه فى ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا، فيما وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب فى بلاده، واصفا جوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة، وأكدت دول عدة، منها روسيا إيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.