سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مسئول كورى: "أشعر بالخجل أننى لم أزر مصر مسبقا وأداء الاقتصاد المصرى مبهر"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:05 ص
مسئول كورى: "أشعر بالخجل أننى لم أزر مصر مسبقا وأداء الاقتصاد المصرى مبهر" مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكورى للشئون الاقتصادية، "أشعر بالخجل أننى مسئول كورى ولم أزر مصر مسبقا فهذه هى الزيارة الأولى لى ولكننى ندمت أننى لم أزرها من قبل ".

 

وأضاف خلال كلمته بورشة العمل التى أقامها مركز معلومات مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين مصر وكوريا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه قرأ الكثير من المعلومات عن أداء الاقتصاد المصرى وأنبهر بهذا الأداء الاقتصادى، مشيدا فى الوقت ذاته بما تتمتع به مصر من مميزات .

 

وتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.5% خلال هذا العام المالى، مؤكدا أن مصر حققت طلبا كبيرا فى السندات الفترة الماضية، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون بالثقة فى الاقتصاد المصرى.

 

وقال إن كوريا على علم بمدى صعوبة الإصلاحات الاقتصادية التى تمر بها مصر خاصة وأن كوريا مرت بنفس الإصلاحات الاقتصادية.

 

وأكد فى نهاية كلمته أن مصر ستحقق آفاق اقتصادية كبيرة تحت قيادة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

معلومات مجلس الوزراء

كوريا ومصر

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة