مسئول كورى: "أشعر بالخجل أننى لم أزر مصر مسبقا وأداء الاقتصاد المصرى مبهر"

كتبت هند مختار

قال "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكورى للشئون الاقتصادية، "أشعر بالخجل أننى مسئول كورى ولم أزر مصر مسبقا فهذه هى الزيارة الأولى لى ولكننى ندمت أننى لم أزرها من قبل ".

وأضاف خلال كلمته بورشة العمل التى أقامها مركز معلومات مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين مصر وكوريا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه قرأ الكثير من المعلومات عن أداء الاقتصاد المصرى وأنبهر بهذا الأداء الاقتصادى، مشيدا فى الوقت ذاته بما تتمتع به مصر من مميزات .

وتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.5% خلال هذا العام المالى، مؤكدا أن مصر حققت طلبا كبيرا فى السندات الفترة الماضية، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون بالثقة فى الاقتصاد المصرى.

وقال إن كوريا على علم بمدى صعوبة الإصلاحات الاقتصادية التى تمر بها مصر خاصة وأن كوريا مرت بنفس الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد فى نهاية كلمته أن مصر ستحقق آفاق اقتصادية كبيرة تحت قيادة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.