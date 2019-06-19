مدير شركة كهرباء السنغال يتعهد بعدم انقطاع التيار خلال كأس أمم إفريقيا
الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:17 م
الأمم الافريقية
كتبت – هناء أبو العز
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أكد بابا ماديمبا بيتاى، مدير الشركة الوطنية للكهرباء في السنغال، اليوم الأربعاء في زيجشور بجنوب البلاد، أن التيار الكهربائي لن يشهد انقطاعات خلال كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (كان) التي ستنطلق منافساتها السبت القادم في مصر.
وأوضح "بيتاى" أن القرار سيجعل فرص متابعة المباريات فى السنغال سيتم بشكل مباشر، ومتابعة مستمرة.
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