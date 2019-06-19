محافظ دمياط تتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى كفر البطيخ

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال الحملات التى تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

حيث قامت الوحدة بإزالة فورية لحالتى تعدى على أراضى زراعية بقرية الرياض تحديداً بمنطقتى شرق المدينة والطريق الدولى بنطاق جمعية الهواشم على مساحتى 140 متر و120 متر بإجمالى 260 متر،حيث تم إزالة التعدى نهائيا وردم جميع أعمال الحفر وإعادة الأرض إلى طبيعتها.

و وجهت محافظ دمياط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين و المتابعة المستمرة لإزالة أي حالات تعدى جديدة فى المهد والالتزام بتطبيق القانون وبكل حسم.