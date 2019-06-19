سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اهتماما بمسار العائلة المقدسة..

محافظ أسيوط يوجه بتوفير كل سبل الدعم الممكنة لاحتفالات دير المحرق

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:15 م
محافظ أسيوط يوجه بتوفير كل سبل الدعم الممكنة لاحتفالات دير المحرق دير المحرق
أسيوط- ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه في إطار اهتمام المحافظة بإحياء مسار العائلة المقدسة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام اقامة الدير المحرق احتفالاته بـ"معجزة حالة الحديد"، مشيرًا إلى أن الدير المحرق يعد أحد أبرز نقاط رحلة العائلة المقدسة للأراضي المصرية، حيث مكثت به العائلة المقدسة حوالي 6 أشهر خلال رحلتها للأراضي المقدسة هربًا من بطش الرومان.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جاري تطوير جميع الطرق المؤدية لمسار رحلة العائلة المقدسة لمصر ضمن الخطة المحافظة للتطوير منوها إلى أن المحافظة تتميز بوجود نقطتين لرحلة العائلة المقدسة منها دير السيدة العذراء بقرية درنكه بمركز أسيوط والدير المحرق بمركز القوصية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جيمع الجهود بين كافة القطاعات السياحة والاثار وتنشيط السياحة لسرعة الانتهاء من التطوير.

 

يشار إلى أن الدير المحرق بدأ مساء أمس الثلاثاء احتفالاته بتذكار "معجزة حالة" وتتضمن ليلة الاحتفال صلاة رفع البخور بكنيسة السيدة العذراء مريم يعقبها موكب الأيقونة الذي يجول في جميع أرجاء الدير ويليها انشاد مجموعة من الفرق ترانيم روحية وإلقاء الآباء العظة وتختم ليلة الاحتفال بصلوات تسبحة نصف الليل حيث تستمر الاحتفالات حتى صباح الخميس 28 يونيو الجاري وذلك تحت إشراف ورعاية الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير.

 

وعلى جانب آخر، شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات من شوارع وميادين الأحياء والمراكز بالتنسيق مع جهاز نظافة وتجميل المدينة فضلًا عن تنفيذ أعمال تطوير الميادين والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية ضمن خطة المحافظة فضلًا عن تكثيف الحملات بحي غرب لرفع الحواجز الحديدية والأسمنتية من الشوارع والميادين.

 

وأشار محمد البشير رئيس حي غرب إلى إنه تم تنفيذ عدة حملات لتجميل وتطوير ميدان عمر مكرم وصيانة النافورة بجوار تمثال الزعيم جمال عبد الناصر وإظهار الميدان بشكل حضاري وجمالي يليق به فضلًا عن تنفيذ حملات لرفع الاشغالات بشوارع سيتي ويسرى راغب و23 يوليو والمجذوب والبدرى والمجاهدين وشارع المكتبات بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق برئاسة الرائد حسام معاذ محمود رئيس القسم وضباط وأفراد القسم لافتًا إلى استمرار الحملات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي بالإضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية والاسمنتية من أمام الأبراج السكنية والعمارات بالشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية.


دير المحرق

مسار العائلة المقدسة

اسيوط

تطوير شوارع اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس دير المحرق يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل وفاة "زينون".. غادر الدير بعد نقله من "أبو مقار" وعاد بعد 3 أيام.. الأنبا بيجول: لم نعزله أو نعامله بقسوة وصوره مع الرهبان تؤكد اختلاطه بهم.. والنيابة تواصل التحقيق

السبت، 29 سبتمبر 2018 03:00 م

تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة "زينون المقارى".. نيابة أسيوط تتحفظ على "لاب توب" وبعض الأدوية وحقيبة بداخلها 20 ألف جنيه تخص الراهب.. ورئيس دير المحرق: "زينون" كان يتمتع بعلاقة طيبة بين الرهبان

الخميس، 27 سبتمبر 2018 10:30 م

غموض حول وفاة الراهب زينون المقارى فى دير المحرق بأسيوط.. بيان للكنيسة: تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. والنيابة تجرى تحقيقا لكشف ملابسات الوفاة.. ومصادر: التحقيقات الأولية تستبعد انتحاره.. وتؤكد: الوفاة طبيعية

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018 05:03 م

صور.. بشرة خير "العائلة المقدسة".. 35 سائحا ألمانيا يزورون دير المحرق وكنائس أسيوط.. المحافظ: اعتماد 18 مليون جنيه لصيانة ورصف طرق مسار رحلة العائلة.. هيئة تنشيط السياحة: إنشاء منطقة لوجستية لخدمة آلاف الزائرين

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة