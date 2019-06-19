محافظ أسوان: احتفالية كبرى فى سبتمبر المقبل لتسليم تعويضات النوبة لمستحقيها

كتبت هند مختار

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، على أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التى تُمكن مستحقى تعويضات النوبة، المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم، من صرفها خلال احتفالية كبرى تقام فى سبتمبر المقبل.

وأشار إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه اعتبارا من 25 يونيو الجارى سيتم تلقى طلبات التعويضات وتستمر لمدة 21 يوما، ثم يعقبها تلقى التظلمات خلال 10 أيام أخرى من تاريخ تقديم الطلبات، مشددًا على أن الإجراءات ستتم بسهولة ويسر، وأنه تم تخصيص أكثر من مكان للتقديم بهدف التيسير على المواطنين، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التقديم سيكون فى نطاق محافظة أسوان فقط، وأن من يتواجد خارج مصر سيقوم بتوكيل من ينوب عنه لتقديم الطلبات.

وقال محافظ أسوان، إن اللجنة الوزارية المختصة ستقوم فى 25 يونيو الجارى بالاطمئنان على سير الإجراءات، لأن الدولة جادة فى إنهاء هذه المشكلة.