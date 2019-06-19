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مجمع البحوث الإسلامية يعقد سلسلة ورش عمل لتدريب الواعظات للتوعية بمناسك الحج

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:07 م
مجمع البحوث الإسلامية يعقد سلسلة ورش عمل لتدريب الواعظات للتوعية بمناسك الحج مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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بدأ مجمع البحوث الإسلامية عقد سلسلة من ورش العمل للواعظات لتأهيلهن على المشاركة فى عملية التوعية بالحج فى المطارات والموانئ المقرر بدؤها خلال الأيام المقبلة بعنوان أعمال الحج والعمرة، لما تمثله مشاركة الواعظات من أهمية للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك.
 
ويأتى تدريب الواعظات على جانب التوعية بمناسك الحج فى إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بزيادة الدور التوعوى للوعظات ضمن الخطة التوعوية للمجمع التى تتضمن تعريف وتوعية حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج وشعائره، من خلال نشر وعاظ وواعظات المجمع في الموانئ والمطارات؛ للإجابة على أسئلة الحجاج قبيل سفرهم للأراضي المقدسة، كأحد أهم الأنشطة التوعوية للأزهر الشريف وفق منهجه الوسطي المعتدل دون إفراط أوتفريط.
 
الورش التى ينظمها المجمع للواعظات يشارك فيها متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر وعلماء الوعظ، حيث تركز تلك الورش على استحضار واقع الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية وفقا لمقتضى الحال وفى إطار أحكام الحج والعمرة وخاصة الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية فى الحج.
 
 

 


الحج

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

المطار

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