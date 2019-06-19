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"مباشر قطر": مبادرة السراج تريد إنقاذ الميليشيات الإرهابية بطرابلس (فيديو)

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:53 م
"مباشر قطر": مبادرة السراج تريد إنقاذ الميليشيات الإرهابية بطرابلس (فيديو) تميم بن حمد أمير الإرهاب
كتب أيمن رمضان

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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن هناك هزائم متتالية تلاحق ميليشيات طرابلس المدعومة من تنظيم الحمدين خلال الفترة الراهنة، لا سيما فى ظل الانتصارات التى يحققها الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو ما دفع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى، عن البحث عن مخرج لهذه الميليشيات، من أجل إعادة ترتيب صفوفها.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "السراج، كشف عن هذه المبادرة يوم الأحد الماضى، خلال كلمة له، قال فيها: "أقدم اليوم مبادرة تتلخص فى عقد ملتقى ليبى بالتنسيق مع البعثة الأممية يمثل القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبى"، مضيفا: "يتم الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019".

وأكد التقرير أن مبادرة "السراج"، هى محاولة منه لإنقاذ الميليشيات المتمركزة فى طرابلس خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت هزائم متتالية لهذه الميليشيات وفرار العشرات منهم أمام تقدم الجيش الوطنى الليبى.

 

 

 

 


الحرب الليبية

تميم

الميليشيات الارهابية

فايز السراج

اخبار العرب

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